Ucraina ambasciatore russo a Berlino | Uso beni russi congelati avrà conseguenze considerevoli
"Qualsiasi operazione con i beni sovrani della Russia senza il consenso della Russia sarebbe un furto. Ed e chiaro che il furto di fondi dello Stato russo avrà conseguenze di vasta portata", ha affermato. Per Nechaev la reputazione dell'Ue nel mondo degli affari "potrebbe essere distrutta", evocando anche "interminabili procedimenti giudiziari" e una "strada verso l'anarchia giuridica e la distruzione delle fondamenta del sistema finanziario mondiale" di cui l'Europa sarebbe la prima vittima. "Siamo fiduciosi che Bruxelles e Berlino lo capiscano", ha affermato. Il cancelliere Friedrich Merz si recherà in Belgio per "convincere" il premier Bart De Wever della fondatezza del piano della Commissione europea di ricorrere ai beni russi congelati per sostenere Kiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it
