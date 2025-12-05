Ucraina | 5 droni vicini all’aereo di Zelensky Putin | Il Donbass sarà russo La Nato è una minaccia

Firenzepost.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque droni sono stati avvistati da una nave militare irlandese vicino al percorso dell'aereo di Volodymir Zelensky al suo arrivo a Dublino lunedì. L'avvistamento ha innestato una allerta per la sicurezza del Presidente ucraino, anche se l'aereo non è stato in pericolo, rende noto l'Irish Times L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

ucraina 5 droni vicini all8217aereo di zelensky putin il donbass sar224 russo la nato 232 una minaccia

© Firenzepost.it - Ucraina: 5 droni vicini all’aereo di Zelensky. Putin: “Il Donbass sarà russo. La Nato è una minaccia”

Scopri altri approfondimenti

ucraina 5 droni viciniUcraina, Trump: «Molto vicini ad accordo». Verso incontro con Zelensky entro Thanksgiving - L’Aeronautica militare ucraina ha reso noto che in queste ore un gran numero di droni russi si trova attualmente nei cieli ucraini. Lo riporta ilsole24ore.com

ucraina 5 droni viciniUcraina, Trump: “Vicini all’accordo”. E invia i suoi uomini a Mosca e Kiev. Ma la Russia “vuole continuare la guerra” - “Nella speranza di finalizzare questo piano di pace per l’Ucraina, ho incaricato il mio inviato speciale Steve Witkoff di incontrare il presidente Putin a Mosca e, contemporaneamente, il segretario de ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Ucraina, droni per Trump. Delegazione Kiev a Washington per definire accordo - L'esperienza nella produzione in serie di droni a basso costo come 'regalo' passati mesi dal faccia a faccia incandescente nello Studio Ovale ... Come scrive adnkronos.com

Ucraina, treno con 110 italiani sfiorato da raid russi su Leopoli. Zelensky: “Contro di noi 50 missili e 500 droni, 5 morti”. Jet polacchi in volo - Roma, 5 ottobre 2025 – Questa notte 110 attivisti italiani su un treno partito da Kiev si sono trovati sotto il massiccio attacco russo contro Leopoli. Come scrive quotidiano.net

ucraina 5 droni viciniGuerra Ucraina, Trump, i russi stanno facendo concessioni sull'Ucraina - Ucraina in 19 punti dopo i colloqui di ieri tra le due delegazioni a Ginevra. Come scrive ilmessaggero.it

Altra notte di passione in Ucraina. Putin lancia oltre 600 missili e droni: 5 morti - Oltre cinquecento missili, più di cinquanta droni, almeno cinque vittime. Scrive huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Ucraina 5 Droni Vicini