Uccise lo scippatore con il suv passandogli sopra più volte Cinzia Dal Pino in aula | Volevo solo farlo cadere per recuperare la borsa

Viareggio, 5 dicembre 2025 – Il film di quella drammatica notte viene ricostruito fotogramma dopo fotogramma nell'aula della Corte d'Assise di Lucca. Cinzia Dal Pino, 66 anni, imprenditrice balneare viareggina accusata di aver investito e ucciso volontariamente col suo Suv Noureddine Mezgui, marocchino senza fissa dimora di 52 anni, si commuove mentre racconta la sequenza di eventi che la sera dell'8 settembre 2024 in via Coppino, nel quartiere Darsena, portarono alla morte di Mezgui. Investì più volte e uccise l'uomo che voleva rubarle la borsetta, processo aperto e rinviato L'extracomunitario fu investito volontariamente dalla Dal Pino e schiacciato contro la vetrina di un negozio.

