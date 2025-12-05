La Corte d’assise di Arezzo ha assolto Sandro Mugnai, 56 anni, artigiano, accusato dell’omicidio del vicino di casa Gezim Dodoli, 59 anni, ucciso il 5 gennaio 2023. Per i giudici, Mugnai sparò in stato di legittima difesa, e dunque «il fatto non costituisce reato». La procura aveva chiesto una condanna a quattro anni, riqualificando l’accusa da omicidio volontario a eccesso colposo di legittima difesa. La difesa, invece, aveva sostenuto che l’imputato avesse reagito nella piena tutela di sé, dei propri familiari e dell’abitazione. La sentenza ha dato loro ragione. La dinamica dei fatti. La sera dell’episodio, Mugnai si trovava a cena con i familiari quando il vicino Dodoli, con cui i rapporti erano da tempo deteriorati, avrebbe iniziato a colpire l’abitazione con la benna di una ruspa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Uccise il vicino di casa, assolto: le motivazioni del giudice