Sandro Mugnai, l’artigiano aretino di 56 anni che il 5 gennaio 2023 uccise il vicino di casa, il 59enne Gezim Dodoli, sparandogli mentre stava colpendo la sua abitazione con una ruspa, è stato assolto dalla corte d’assise di Arezzo. I giudici gli hanno riconosciuto l’aver agito per legittima difesa. Il Pm Laura Taddei aveva chiesto una condanna a quattro anni riqualificando l’accusa di omicidio volontario in eccesso colposo di legittima difesa. Mugnai in lacrime alla lettura della sentenza. Alla lettura della sentenza che lo ha assolto oggi ad Arezzo dall’accusa di omicidio volontario del suo vicino Sandro Mugnai è scoppiato in lacrime. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Uccise il vicino che voleva demolirgli la casa con la ruspa, assolto per legittima difesa Sandro Mugnai