Uccise il vicino che gli stava demolendo casa con una ruspa | Sandro Mugnai assolto per legittima difesa Le lacrime alla lettura della sentenza

Sandro Mugnai, l’artigiano aretino di 56 anni che il 5 gennaio 2023 aveva sparato al vicino di casa Gezim Dodoli mentre stava colpendo la sua abitazione con una ruspa, è stato assolto dalla Corte d’assise di Arezzo. I giudici hanno riconosciuto che l’uomo ha agito in legittima difesa, respingendo così l’accusa di omicidio volontario, per la quale il pubblico ministero Laura Taddei aveva chiesto una condanna a quattro anni, riqualificando il fatto in eccesso colposo di legittima difesa. La commozione alla lettura della sentenza. Alla lettura della sentenza, Mugnai è scoppiato in lacrime: «Finalmente faremo un Natale sereno – ha detto –. 🔗 Leggi su Open.online

