Uccise il vicino che gli stava demolendo casa con la ruspa assolto per legittima difesa

(Adnkronos) – La Corte d'Assise di Arezzo ha assolto oggi, venerdì 5 dicembre, Sandro Mugnai, l'artigiano aretino che sparò e uccise il vicino di casa, Gezim Dodoli, che gli stava colpendo l'abitazione con una ruspa il 5 gennaio 2023 a San Polo, frazione del comune di Arezzo. Il collegio presieduto dal giudice Anna Maria Loprete . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Scopri altri approfondimenti

LIVE UCCISE IL VICINO DI CASA CHE ASSALTO' LA SUA CASA CON UNA RUSPA. OGGI LA SENTENZA - facebook.com Vai su Facebook

Uccise il vicino che gli stava demolendo casa con la ruspa, assolto per legittima difesa - La Corte d'Assise di Arezzo ha assolto oggi, venerdì 5 dicembre, Sandro Mugnai, l'artigiano aretino che sparò e uccise il vicino di casa, Gezim Dodoli, che gli stava colpendo l'abitazione con una ... adnkronos.com scrive

Arezzo, uccise a fucilate il vicino che gli demoliva la casa: assolto - Sandro Mugnai, l'artigiano che il 5 gennaio del 2023 a San Polo frazione di Arezzo uccise, sparandogli con un fucile da caccia, Gezim Dodoli, il vicino di ... Da lapresse.it

Uccise il vicino che gli demoliva la casa, Sandro è stato assolto. Per il giudice fu legittima difesa - Il pm Laura Taddei aveva chiesto per Mugnai una condanna a quattro anni, riqualificando l'accusa di omicidio volontario in eccesso colposo di legittima difesa ... Da lanazione.it

Arezzo, uccise il vicino che gli demoliva la casa con la ruspa: assolto Sandro Mugnai, «fu legittima difesa» - Prima l'accusa di omicidio volontario, poi la richesta del pm scesa a eccesso di legittima difesa. Riporta corrierefiorentino.corriere.it

Uccise il vicino che gli demoliva casa, assolto - Il 5 gennaio 2023 uccise il vicino di casa, Gezim Dodoli sparandogli mentre stava colpendo la sua abitazione con una ruspa ... Segnala msn.com

Uccise il vicino che gli demoliva la casa con una ruspa ad Arezzo : assolto Sandro Mugnai - Sandro Mugnai, l’artigiano di Arezzo che sparò e uccise il vicino di casa, Gezim Dodoli, che gli attaccava l’abitazione con una ruspa è stato assolto ... Scrive gazzettadelsud.it