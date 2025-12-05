Uccise il vicino che gli demoliva la casa Sandro è stato assolto Per il giudice fu legittima difesa

Arezzo, 5 dicembre 2025 – Sandro Mugnai è stato assolto. Questa la sentenza emessa dalla corte di assise di Arezzo nei confronti del 56enne aretino che il 5 gennaio del 2023 uccise Gezim Dodoli, l’uomo che al culmine di una lite tra vicini stava colpendo la sua abitazione con la ruspa. Uccise il vicino che lo assaltò con la ruspa. Colpo di scena, la richiesta della pm: “Eccesso colposo di legittima difesa” Riconosciuta la legittima difesa. I giudici gli hanno riconosciuto l'aver agito per legittima difesa. Il pm Laura Taddei aveva chiesto una condanna a quattro anni riqualificando l'accusa di omicidio volontario in eccesso colposo di legittima difesa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Uccise il vicino che gli demoliva la casa, Sandro è stato assolto. Per il giudice fu legittima difesa

