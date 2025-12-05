Uccise il vicino che gli demoliva la casa con una ruspa ad Arezzo | assolto Sandro Mugnai

Sandro Mugnai, l’artigiano di Arezzo che sparò e uccise il vicino di casa, Gezim Dodoli, che gli attaccava l’abitazione con una ruspa è stato assolto dalla Corte d’Assise di Arezzo. Il pubblico ministero Laura Taddei aveva chiesto 4 anni di reclusione rilevando un eccesso colposo di legittima difesa. Gezim Dodoli morì nell’abitacolo del mezzo meccanico, colpito dai colpi sparati da Mugnai.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Uccise il vicino che gli demoliva la casa con una ruspa ad Arezzo : assolto Sandro Mugnai

