Uccise il vicino che attaccò con un escavatore la sua casa | Mugnai assolto agì per legittima difesa

Fanpage.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sandro Mugnai è stato assolto: per i giudici agì in legittima difesa quando uccise Gezim Dodoli, che stava distruggendo la sua casa con un escavatore dopo una lite. 🔗 Leggi su Fanpage.it

