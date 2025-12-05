Uccise il vicino che attaccò con un escavatore la sua casa | Mugnai assolto agì per legittima difesa
Sandro Mugnai è stato assolto: per i giudici agì in legittima difesa quando uccise Gezim Dodoli, che stava distruggendo la sua casa con un escavatore dopo una lite. 🔗 Leggi su Fanpage.it
L'artigiano aretino sparò e uccise il vicino di casa, Gezim Dodoli, che gli stava colpendo l'abitazione con una ruspa il 5 gennaio 2023 a San Polo
