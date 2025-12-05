Uccise a fucilate il vicino che gli demoliva la casa con la ruspa | assolto

Sandro Mugnai, l'artigiano che il 5 gennaio del 2023 a San Polo frazione di Arezzo uccise, sparandogli con un fucile da caccia, Gezim Dodoli, il vicino di casa che con una ruspa gli stava demolendo l'abitazione, è stato assolto dai giudici della Corte d'assise del tribunale di Arezzo. Il capo d'imputazione per Mugnai era omicidio volontario, ma la pm Laura Taddei, nel corso della requisitoria, aveva chiesto per lui una pena di 4 anni di reclusione per eccesso colposo di legittima difesa. I legali dell'imputato avevano chiesto l'assoluzione, sostenendo che Mugnai avesse agito nel pieno esercizio della difesa di sé, dei propri cari e delle proprie cose. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

