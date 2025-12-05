Uccise a fucilate il vicino che assaltava la sua casa con la ruspa | Sandro Mugnai assolto per legittima difesa

Today.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato assolto con formula piena "perché il fatto non costituisce reato" Sandro Mugnai, 56enne artigiano di San Polo (Arezzo) che nel 2023 uccise a colpi di fucile il vicino di casa, Gezim Dodoli, che aveva assaltato la sua abitazione con una ruspa.La sentenza per l'artigiano di San Polo è. 🔗 Leggi su Today.it

