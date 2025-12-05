Uccise a fucilate il vicino che assaltava la sua casa con la ruspa | Sandro Mugnai assolto per legittima difesa
È stato assolto con formula piena "perché il fatto non costituisce reato" Sandro Mugnai, 56enne artigiano di San Polo (Arezzo) che nel 2023 uccise a colpi di fucile il vicino di casa, Gezim Dodoli, che aveva assaltato la sua abitazione con una ruspa.La sentenza per l'artigiano di San Polo è. 🔗 Leggi su Today.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La seconda puntata di #AmoreCriminale è su RaiPlay La seconda puntata è dedicata al duplice omicidio di Gabriela e Renata Trandafir, rispettivamente madre e figlia, uccise a fucilate il 13 giugno 2022 a Castelfranco Emilia (Modena) da Salvatore Montefusc - facebook.com Vai su Facebook
“Giustizia per il cane Rocky ucciso a fucilate”: Cumiana in piazza contro la violenza sugli animali lastampa.it/torino/2025/11… @LaStampa Vai su X
Arezzo, uccise a fucilate il vicino che gli demoliva la casa: assolto - Sandro Mugnai, l'artigiano che il 5 gennaio del 2023 a San Polo frazione di Arezzo uccise, sparandogli con un fucile da caccia, Gezim Dodoli, il vicino di ... Scrive lapresse.it
Uccise a fucilate il vicino che gli demoliva la casa con la ruspa, Sandro è stato assolto: “Legittima difesa” - Il pm Laura Taddei aveva chiesto per Sandro Mugnai una condanna a quattro anni, riqualificando l'accusa di omicidio volontario in eccesso colposo di legittima difesa. Da msn.com