Uccidono la figlioletta di due mesi | movente agghiacciante Padre arrestato la mamma in fuga

In molte parti del mondo persistono ancora pressioni sociali e culturali che possono influenzare profondamente le dinamiche familiari, soprattutto quando si tratta delle aspettative legate alla nascita dei figli. In contesti dove il valore attribuito al genere maschile rimane dominante, tali pressioni possono degenerare in comportamenti estremi e tragici, mettendo in luce quanto radicate siano alcune convinzioni e quanto dolorose possano essere le loro conseguenze. Le autorità locali, intervenute dopo l’ultimo episodio emerso, hanno ribadito l’urgenza di affrontare questi fenomeni e di intensificare programmi di sensibilizzazione e tutela dei minori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Uccidono la figlioletta di due mesi: movente agghiacciante. Padre arrestato, la mamma in fuga

