Uccide la mamma a mani nude strangolandola | Ora sono libero non ho più la civetta sul collo

"Ora sono libero, non ho più la civetta sul collo. Non ne potevo più, s'intrometteva in tutto. Già dopo il pranzo del 28 gennaio avevo pensato di ammazzarla", ha ammesso in aula. Non ha avuto il coraggio di andarsene di casa, come da lui stesso riferito, ma ha avuto la sfrontatezza di uccidere. 🔗 Leggi su Today.it