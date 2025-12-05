Two Sicilies Trophy 2025 | tre colori per tre identità calcistiche

Tre squadre, tre colori e tre identità calcistiche si sfidano nello Stadio A. Carrano di Santa Maria di Castellabate. Dall’11 al 13 dicembre 2025, lo Stadio A. Carrano di Santa Maria di Castellabate, nel cuore del Cilento, ospiterà il Two Sicilies Trophy 2025, torneo internazionale di calcio promosso da CONIFA, la confederazione che rappresenta le federazioni indipendenti non affiliate alla FIFA. In campo si sfideranno tre squadre simboliche: il Due Sicilie FA in maglia rossa, la Provenza in giallo e la Grande Lucania in blu. Ognuna porta con sé una storia, una lingua e una visione del calcio come strumento di rappresentanza culturale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

