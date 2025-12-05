Tre giorni di calcio identitario e cultura mediterranea nello Stadio A. Carrano di Santa Maria di Castellabate.. L’11, 12 e 13 dicembre 2025, Lo Stadio A. Carrano di Santa Maria di Castellabate, nel cuore del Cilento, ospiterà il Two Sicilies Trophy 2025. Si tratta di un torneo internazionale di calcio promosso da CONIFA, la confederazione che riunisce squadre non affiliate alla FIFA. In campo ci saranno il Regno delle Due Sicilie F.A., la Federacioun de Fotobal Rouet Provenco e una terza selezione territoriale. Inoltre, il torneo diventa un confronto sportivo che celebra le identità culturali con il linguaggio universale del calcio. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Two Sicilies Trophy 2025: il calcio delle identità torna nel Cilento