Tv2000 speciale sui 60 anni del Concilio Vaticano II
Domenica 7 dicembre Tv2000 propone lo speciale “La Chiesa del Concilio” per i 60 anni dalla chiusura del Vaticano II. In occasione dei 60 anni dalla chiusura del Concilio Vaticano II, Tv2000 e Tg2000 propongono uno speciale dal titolo “1965 – 2025 – La Chiesa del Concilio”, in onda domenica 7 dicembre in seconda serata. La trasmissione, condotta da Gennaro Ferrara, ripercorrerà le tappe di quell’assemblea ecumenica che segnò profondamente la storia della Chiesa universale. Il Concilio Vaticano II si concluse l’8 dicembre 1965 con una solenne celebrazione presieduta da Papa Paolo VI in Piazza San Pietro. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
News recenti che potrebbero piacerti
Lorella Cuccarini, chi è: la più amata dagli italiani a 60 anni/ Mediaset la omaggia con una serata speciale - Tutto quello che c'è da sapere su Lorella Cuccarini che, a 60 anni, resta la più amata dagli italiani e Mediaset si prepara ad omaggiarla. Da ilsussidiario.net
Anniversario bomba atomica: Tv2000, stasera alle ore 22:55 “Libro delle ombre – Hiroshima, 80 anni dopo” - “Libro delle ombre – Hiroshima, 80 anni dopo” è un documentario diretto da Giuseppe Carrieri che sarà trasmesso in prima mondiale stasera alle ore 22:55 su Tv2000, in occasione dell’ottantesimo ... Lo riporta agensir.it