Tuttosport – doppio trofeo e record condiviso con…Cafù

2025-12-05 11:44:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di TS: Da una parte, i progetti fantasiosi, già finiti nel dimenticatoio. Dall’altra, invece, Danilo. Che continua a vincere. Che ha ritrovato una sua dimensione, che ha saputo fare ritorno a casa mantenendo però alto il livello di prestazione, determinazione, mentalità. Dopo le immagini e la Libertadores al cielo, l’ex capitano bianconero nelle scorse ore si è tolto la soddisfazione di vincere il Brasileirao, cioè il campionato nazionale. Non esattamente una novità, per il Flamengo – il club di Rio è il più forte e il più ricco -, ma una piacevole riscoperta per i tifosi bianconeri, che tra social e messaggi, tra ricordi e rimpianti, hanno fatto sentire il proprio affetto al difensore che aveva scelto la numero 6 di Scirea comprendendone pienamente il peso, sposando perfettamente il significato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

doppio trofeo e record condiviso con…Cafù