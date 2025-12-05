Tutto quello che c' è da sapere su Pietro un uomo nel vento ultimo spettacolo di Roberto Benigni Di cosa parla dove e quando vederlo in Tv

M anca poco al ritorno in Tv di Roberto Benigni. Il 10 dicembre l’attore e regista sarà su Rai 1 con il monologo Pietro, un uomo nel vento, dedicato al primo Apostolo della Chiesa e presentato al Maxxi di Roma il 4 dicembre. Roberto Benigni, monologo da brividi su Rai 1: «Bisogna essere orgogliosi di essere europei» X Leggi anche › Roberto Benigni padrone di Rai 1 con “Il Sogno”: ma di cosa parla questo show tutto suo? Roberto Benigni: «Sono innamorato di Pietro». Roberto Benigni non potrebbe essere più entusiasta di questo progetto. L’attore si è detto «Innamorato, completamente» del primo Apostolo, di cui regala un ritratto inedito, quello dell’uomo prima che del santo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

