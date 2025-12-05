Tutto pronto per il Villaggio di Babbo Natale in piazza del Plebiscito da lunedì 8 dicembre

Da Lunedì 8 dicembre 2025 e fino al 21 dicembre in piazza del Plebiscito a Napoli ci sarà il "Villaggio di Babbo Natale". L'animazione musicale è assicurata dalla Radio Ufficiale del Polo Nord. Lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 10.00 in piazza del Plebiscito a Napoli sarà inaugurato il "Villaggio di Babbo Natale"

