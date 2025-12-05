Tutte le star che hanno provato il bob biondo Monroe

Il caschetto biondo platino rètro, reso iconico dall'unica e sola Marilyn Monroe, è una tentazione alla quale hanno ceduto molte star. Lo stile dell'attrice, morta a soli 36 anni, continua ancora oggi ad affascinare. E per il 2026, in occasione dei 100 anni dalla sua nascita, si prevede che sarà ancora più di tendenza. In attesa di vederlo celebrato in mostre ed eventi dedicati alla personalità divisa tra glamour pubblico e fragilità privata, della diva di Hollywood, vi proponiamo le reinterpretazioni che ne hanno dato le celebrity nel tempo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Tutte le star che hanno provato il bob biondo Monroe

Altre letture consigliate

Con gli Star Days di Euronics ogni regalo diventa speciale! Scopri tutte le nostre offerte tech nei negozi e su euronics.it, hai tempo fino all’11 dicembre! #negozio - facebook.com Vai su Facebook

I content creator che hanno provato Battlefield 6 sono stati davvero pagati migliaia di dollari? - Alcune settimane fa si è diffusa la voce secondo cui Electronic Arts avrebbe pagato migliaia di dollari per assicurarsi la copertura offerta dai content creator che hanno provato Battlefield 6, e lo ... Secondo multiplayer.it