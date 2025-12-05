Tutte le donne e amori di Fabio Testi da Ursula Andress e Edwige Fenech all’x moglie Antonella Liguori

Fabio Testi è stato legato sentimentalmente all’attrice Ursula Andress, sua collega nel film “ L’ultima chance “, film del 1973 per la regia di Maurizio Lucidi. Qualche anno dopo l’attore si è legato sentimentalmente alla collega Charlotte Rampling. Ma la sua relazione più chiacchierata fu con Edwige Fenech, che dichiarò per più volte che Testi era il padre di suo figlio Edwin: la notizia fu poi smentita più volte. Le loro storie si sono sovrapposte, almeno per un po’, visto che la stampa all’epoca attribuì proprio all’attore la paternità di Edwin e tutto perché l’attrice, all’epoca all’inizio della sua sfavillante carriera, aveva avuto un flirt proprio con lui. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Tutte le donne e amori di Fabio Testi, da Ursula Andress e Edwige Fenech all’x moglie Antonella Liguori

