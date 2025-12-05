Tutta la magica atmosfera di Natale a Sestri Ponente con Sestri Stars Village

Genovatoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Civ Sestri Ponente presenta “Sestri Stars Village”, il villaggio di Natale con animazione e tante iniziative nei weekend dal 6 dicembre al 6 gennaio per accompagnare grandi e piccoli nell'avvicinamento al Natale.In piazza Tazzoli e per le vie di Sestri Ponente dalle 15 alle 18, tante sorprese. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

tutta magica atmosfera nataleMercatini di Natale 2025 in Lombardia, a Milano soprattutto ma non solo! - Nei mercatini di Natale in Lombardia, tante idee regalo come oggetti d’artigianato, prelibatezze alimentari, accessori di gusto e giochi per i più piccoli. Secondo cosedicasa.com

tutta magica atmosfera nataleNatale magico a San Marino Outlet tra shopping e attrazioni gratuite - Si avvicina il lungo ponte dell’Immacolata da trascorrere a San Marino Outlet tra attrazioni gratuite e shopping natalizio, immersi nella scintillante atmosfera delle feste. Segnala altarimini.it

tutta magica atmosfera nataleNatale 2025 a Verona, cosa fare: eventi da non perdere - In questo periodo dell’anno Verona si veste di luci, colori e addobbi: dai tradizionali mercatini in piazza Bra ai Presepi dal mondo, gli appuntamenti per il mese di dicembre Natale è alle porte e Ver ... Segnala tg24.sky.it

tutta magica atmosfera nataleTelese Terme accende la magia del Natale: al via un mese di eventi per tutta la comunità - Telese Terme si prepara a vivere la magia del Natale con un ricco calendario di iniziative organizzate dalla Pro Loco Telesia, in collaborazione con il Comune di Telese Terme, che animeranno la città ... Da ntr24.tv

tutta magica atmosfera nataleNatale 2025 tra Lazio e Toscana: 6 mercatini magici dove vivere l'avvento (e non solo fare shopping) - Magia, luci e tradizioni: i migliori mercatini di natale tra Lazio e Toscana 2025 per famiglie, coppie e amici. Secondo nostrofiglio.it

Natale a Como, un magico calendario di eventi per il ponte dell’Immacolata - Fino al 6 gennaio 2026 Natale a Como attende grandi e piccini con tante attrazioni: l’albero di Natale illuminato e addobbato, le casette del mercatino, la pista sul ghiaccio, la giostra dei cavallini ... Riporta comozero.it

Cerca Video su questo argomento: Tutta Magica Atmosfera Natale