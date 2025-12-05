Tutela dei marchi al via il bando per le Pmi | contributi fino a 25mila euro Come ottenere l’incentivo

Ildenaro.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con un decreto direttoriale del 29 settembre 2025 sono stati definiti criteri, modalità e soggetti beneficiari del nuovo contributo dedicato alla tutela della proprietà industriale. L’agevolazione è destinata alle piccole e medie imprese con sede legale in Italia. Il bando prevede due linee di intervento, misura A e misura B, entrambe orientate a sostenere l’investimento delle imprese nella registrazione e protezione del marchio.  Da ieri giovedì 4 dicembre è possibile presentare domanda di incentivI: a disposizione delle Pmi 2 milioni di euro. Misura A Riguarda i marchi per i quali, dal 1° gennaio 2022, è stata presentata domanda di registrazione presso Euipo, con pagamento delle relative tasse. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

tutela marchi via bandoTutela dei marchi all'estero, al via il bando 2025 per presentare la domanda di incentivo. Due milioni di euro a disposizione delle Pmi - Le domande dovranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 4 dicembre 2025 fino alle ore 18. affaritaliani.it scrive

Marchi+ 2025, istanze dal 4 dicembre - La misura intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero mediante agevolazioni concesse ... Lo riporta edotto.com

tutela marchi via bandoBando Marchi+ 2025: contributi a fondo perduto per la registrazione di marchi UE e internazionali - Domande dal 4 dicembre per il Bando Marchi+ 2025: contributi fino all’80% per la registrazione di marchi UE e internazionali da parte delle PMI. Si legge su commercialista.it

Marchi (Ismea), da oggi al via il bando Banca della Terre - Aperto da oggi al 19 novembre per le manifestazioni di interesse, comprenderà ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Tutela Marchi Via Bando