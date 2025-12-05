Tutela dei marchi al via il bando per le Pmi | contributi fino a 25mila euro Come ottenere l’incentivo

Con un decreto direttoriale del 29 settembre 2025 sono stati definiti criteri, modalità e soggetti beneficiari del nuovo contributo dedicato alla tutela della proprietà industriale. L’agevolazione è destinata alle piccole e medie imprese con sede legale in Italia. Il bando prevede due linee di intervento, misura A e misura B, entrambe orientate a sostenere l’investimento delle imprese nella registrazione e protezione del marchio. Da ieri giovedì 4 dicembre è possibile presentare domanda di incentivI: a disposizione delle Pmi 2 milioni di euro. Misura A Riguarda i marchi per i quali, dal 1° gennaio 2022, è stata presentata domanda di registrazione presso Euipo, con pagamento delle relative tasse. 🔗 Leggi su Ildenaro.it