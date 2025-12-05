Turismo | buone presenze a Pisa per il Ponte dell' Immacolata in vista del Natale

Sono circa 8 milioni gli italiani pronti a mettersi in viaggio per il Ponte dell'Immacolata, un dato in crescita di un milione rispetto al 2024 e associato a una spesa complessiva che si avvicina ai 3 miliardi di euro. E' quanto evidenziato dal focus dell'Osservatorio Turismo di Confcommercio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

? TERRASINI: BUONE PRATICHE DI TURISMO ANCHE IN BASSA STAGIONE - facebook.com Vai su Facebook

Buone politiche per grandi orizzonti per il turismo vuol dire puntare sulla qualità dei servizi e sulla destagionalizzazione anche per valorizzare l’intera Nazione. Vai su X

Turismo, un’estate con il segno più. Gli stranieri apprezzano città e litorale. Buone le prenotazioni d’autunno - Era nell’aria, ma la conferma arriva dai numeri sul turismo a Pisa nel periodo estivo: le prime stime parlano di lieve crescita sul territorio comunale (+0,7%) e ancora di più per il litorale (Marina, ... Scrive lanazione.it

Turismo, è già boom. Aumentano le presenze, i pernottamenti in città e gli utenti agli infopoint - I dati dei primi 5 mesi del 2025 raccolti dal centro studi turistici per conto del Comune. Secondo lanazione.it

Boom del turismo a Pisa, +7,6% nel 2024, trainano gli stranieri - Hanno sfiorato i 2,2 milioni le presenze turistiche nel 2024 a Pisa con una crescita del 7,6% rispetto al 2023 che fu l'anno record per la città della Torre pendente. Si legge su ansa.it

Turismo, alla Spezia presenze in crescita fino a luglio - Tra gennaio e luglio le presenze complessive nelle strutture ricettive della Spezia città hanno superato le 433. Da rainews.it

Turismo, 2025 in crescita con 476 milioni di presenze - Buone notizie per il turismo italiano in apertura del TTG Travel Experience di Rimini: secondo uno studio di Demoskopika che l'ANSA pubblica in anteprima, nel 2025 sono previsti 146,3 milioni di ... Da ansa.it

Turismo: Bini, presenze nel Gemonese cresciute del 40% in 5 anni - L'assessore ha incontrato stamattina il sindaco Revelant per fare il punto sulle progettualitÃ legate all'offerta outdoor Trieste, 11 feb - Da ilgazzettino.it