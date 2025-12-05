Tumore del retto | una nuova cura evita la chirurgia

Un quarto dei pazienti con tumore del retto localmente avanzato può evitare l’intervento grazie a una sequenza potenziata di chemio-radioterapia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tumore del retto: una nuova cura evita la chirurgia

