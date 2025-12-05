Tuchel valuta una strategia inedita per combattere il caldo ai Mondiali 2026 | mai visto nulla di simile

Fanpage.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il CT dell'Inghilterra, Thomas Tuchel, sta studiando una strategia inedita per tenere i sostituti negli spogliatoi e proteggerli dalle alte temperature. Il caldo influenzerà ritmo e intensità delle partite ai Mondiali 2026 così come accaduto al Mondiale per Club della scorsa estate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

tuchel valuta strategia ineditaTuchel valuta una strategia inedita per combattere il caldo ai Mondiali 2026: mai visto nulla di simile - Il CT dell'Inghilterra, Thomas Tuchel, sta studiando una strategia inedita per tenere i sostituti negli spogliatoi e proteggerli dalle alte temperature ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Tuchel Valuta Strategia Inedita