Tuchel valuta una strategia inedita per combattere il caldo ai Mondiali 2026 | mai visto nulla di simile
Il CT dell'Inghilterra, Thomas Tuchel, sta studiando una strategia inedita per tenere i sostituti negli spogliatoi e proteggerli dalle alte temperature. Il caldo influenzerà ritmo e intensità delle partite ai Mondiali 2026 così come accaduto al Mondiale per Club della scorsa estate. 🔗 Leggi su Fanpage.it
