2025-12-04 22:29:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: TORINO – Dusan Vlahovic, infortunatosi nell’ultima partita di campionato contro il Cagliari, si è operato oggi a Londra e inizierà il percorso di riabilitazione. Il comunicato ufficiale del club: “ Questo pomeriggio Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad intervento chirurgico di riparazione dell’avulsione tendinea dell’adduttore sinistro. L’intervento, eseguito dall’equipe dei prof. Ernest Schilders e Rowena Johnson, alla presenza del medico del Club Marco Freschi, presso Mayo Clinic Healthcare di Londra e il Wellington Hospital è perfettamente riuscito e da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo “. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – il comunicato della Juve e quando potrà tornare in campo DV9