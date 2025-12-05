TS – il comunicato della Juve e quando potrà tornare in campo DV9
2025-12-04 22:29:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: TORINO – Dusan Vlahovic, infortunatosi nell’ultima partita di campionato contro il Cagliari, si è operato oggi a Londra e inizierà il percorso di riabilitazione. Il comunicato ufficiale del club: “ Questo pomeriggio Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad intervento chirurgico di riparazione dell’avulsione tendinea dell’adduttore sinistro. L’intervento, eseguito dall’equipe dei prof. Ernest Schilders e Rowena Johnson, alla presenza del medico del Club Marco Freschi, presso Mayo Clinic Healthcare di Londra e il Wellington Hospital è perfettamente riuscito e da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo “. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Leggi anche questi approfondimenti
Intervento riuscito per #Vlahovic Il comunicato della #Juventus - facebook.com Vai su Facebook
ULTIM’ORA – #Juve, #Gatti si è operato al menisco: il comunicato del club Vai su X
Juventus, lesione per Rugani: il comunicato - C’è lesione per il difensore che sarà costretto a saltare le prossime partite. Si legge su gianlucadimarzio.com
Juve Stabia-Bari rinviata a data da destinarsi, è ufficiale: il comunicato - Lo scorso 21 ottobre è stata disposta l'amministrazione controllata del club ... Si legge su corrieredellosport.it
Juve, nuovo infortunio per Cabal: il comunicato sulle sue condizioni - Juan Cabal è stato costretto alla sostituzione nel corso del primo tempo della partita pareggiata dalla Juventus contro il Villarreal nella seconda giornata di Champions League. Segnala corrieredellosport.it
Caso Juve Stabia, il comunicato di Andrea Langella - Dopo il comunicato diramato e poi ritirato dal club, nella serata di martedì, per chiarire la posizione della Juve Stabia in merito alla vicenda che la pone in amministrazione giudiziaria per le ... Riporta ilmattino.it