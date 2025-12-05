Trump svernicia il green | dopo le agevolazioni all' elettrico cancella i limiti ai consumi
Il presidente Usa elimina i limiti massimi ai consumi di carburante previsti per il 2031, bolla come “una truffa” le vetture ecologiche e pensa ad esportare anche negli States le microcar orientali (definite kei car in Giappone). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
