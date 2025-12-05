Trump svela la nuova Strategia per la sicurezza Usa e critica l’Europa | Rischio di cancellazione della civiltà America Latina e migranti le priorità

Open.online | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Europa c’è il rischio di «cancellazione della civiltà» e, se «le tendenze attuali» continueranno, «il continente sarà irriconoscibile tra vent’anni o meno». Non è certo la prima volta che l’amministrazione Trump rivolge al Vecchio Continente critiche come questa. La novità, oltre ai toni apocalittici, è che stavolta quelle parole non sono state pronunciate a una conferenza stampa o in una battuta con i giornalisti, ma sono state messe nero su bianco su un documento ufficiale della Casa Bianca. Uno piuttosto importante, per giunta: la nuova strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti. La nuova dottrina americana. 🔗 Leggi su Open.online

