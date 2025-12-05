Trump show ai sorteggi dei Mondiali di calcio 2026 prende il premio della pace e dice | Il mondo è un posto più sicuro

Cultweb.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’evento di sorteggio per i Mondiali di calcio 2026 a Washington, Donald Trump ha ricevuto il premio Fifa per la pace dalle mani di Gianni Infantino, presidente dell’organizzazione calcistica mondiale. La motivazione ufficiale parla di “azioni eccezionali nel promuovere la pace globale”, un riconoscimento che ha suscitato discussioni per il suo significato che va oltre lo sport. Sul palco del Kennedy Center, il presidente americano ha definito questo premio “uno dei più grandi onori” della sua vita, ringraziando la moglie Melania presente in sala. Trump ha poi rivendicato i risultati della sua amministrazione affermando che “il mondo è più sicuro ora” e che gli Stati Uniti sono diventati “il Paese più desiderato al mondo”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

trump show ai sorteggi dei mondiali di calcio 2026 prende il premio della pace e dice il mondo 232 un posto pi249 sicuro

© Cultweb.it - Trump show ai sorteggi dei Mondiali di calcio 2026, prende il premio della pace e dice: “Il mondo è un posto più sicuro”

News recenti che potrebbero piacerti

trump show sorteggi mondialiMondiali 2026, Donald Trump arriva alla cerimonia dei sorteggi: al suo fianco Infantino - Donald Trump è arrivato al Kennedy Center di Washington, sede della cerimonia dei sorteggi per i Mondiali di Calcio Fifa 2026. Come scrive msn.com

trump show sorteggi mondialiçL'arrivo di Donald Trump arriva alla cerimonia dei sorteggi dei Mondiali 2026: al suo fianco Infantino - (LaPresse) Donald Trump è arrivato al Kennedy Center di Washington, sede della cerimonia del sorteggio per i Mondiali di Calcio Fifa 2026. Si legge su video.corriere.it

trump show sorteggi mondialiSorteggi per il Mondiale 2026, oggi i gironi: chi rischia di trovare l’Italia (se si qualifica). A Trump un premio per la pace da Infantino – La diretta - Qualora dovesse riuscirci, gli azzurri possono finire in un girone di ferro con Argentina, Marocco e Norvegia, ma anche in un ... Si legge su open.online

trump show sorteggi mondialiSorteggi Mondiali 2026, a Washington la cerimonia in cui si decidono i gironi. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sorteggi Mondiali 2026, a Washington la cerimonia in cui si decidono i gironi. Da tg24.sky.it

trump show sorteggi mondialiMondiali di calcio 2026, prima dei sorteggi Trump riceve il primo premio per la Pace della Fifa - Il palco dei sorteggi per la prossima Coppa del Mondo di calcio ha visto un momento politico, che non ha risparmiato imbarazzi. Secondo msn.com

trump show sorteggi mondialiSorteggio dei Mondiali, Trump riceve il premio Fifa per la pace da Infantino - 'Il calcio sport grandioso e sta arrivando in America, nessuno pensava fosse possibile. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Show Sorteggi Mondiali