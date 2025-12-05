Trump show ai sorteggi dei Mondiali di calcio 2026 prende il premio della pace e dice | Il mondo è un posto più sicuro

Durante l’evento di sorteggio per i Mondiali di calcio 2026 a Washington, Donald Trump ha ricevuto il premio Fifa per la pace dalle mani di Gianni Infantino, presidente dell’organizzazione calcistica mondiale. La motivazione ufficiale parla di “azioni eccezionali nel promuovere la pace globale”, un riconoscimento che ha suscitato discussioni per il suo significato che va oltre lo sport. Sul palco del Kennedy Center, il presidente americano ha definito questo premio “uno dei più grandi onori” della sua vita, ringraziando la moglie Melania presente in sala. Trump ha poi rivendicato i risultati della sua amministrazione affermando che “il mondo è più sicuro ora” e che gli Stati Uniti sono diventati “il Paese più desiderato al mondo”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

