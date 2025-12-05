Trump riceve premio Fifa per pace da Infantino | Grande onore ora il mondo è un posto più sicuro – Il video
(Agenzia Vista) Usa, 05 dicembre 2025 Questo premio è uno dei più grandi onori della mia vita. Ringrazio la mia famiglie e Melania, che è qui con me al Kennedy Center. Il mondo è un posto più sicuro adesso. Gli Stati Uniti non erano in buona posizione, ora siamo il Paese più ambito al mondo e la situazione resterà questa. Infantino ha fatto un lavoro fantastico, ha stabilito nuovi record sulla vendita dei biglietti. I numeri sono oltre ogni aspettative. Credo che ci sarà un evento che il mondo non ha mai visto, non ho mai visto un entusiasmo del genere. Abbiamo lavorato a stretto contatto con Messico e Canada per coordinarci, le relazioni con questi due Paesi sono molto buone", così Trump ricevendo il premio Fifa per la pace da Infantino. 🔗 Leggi su Open.online
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sorteggio Mondiali 2026: ecco tutti i 12 gironi, l'Italia sarebbe nel Gruppo B. Trump riceve il premio ‘Fifa per la pace’: “Il mondo è più sicuro” - facebook.com Vai su Facebook
Trump “grazia” un tacchino in diretta tv e riceve un ringraziamento sonoro dal pennuto (video) Vai su X
Sorteggio dei Mondiali, Trump riceve il premio Fifa per la pace da Infantino - 'Il calcio sport grandioso e sta arrivando in America, nessuno pensava fosse possibile. Riporta ansa.it
Donald Trump riceve il premio Fifa per la pace da Gianni Infantino: «Ora il mondo è un posto più sicuro» - Il presidente degli Stati Uniti ha ricevuto il riconoscimento in occasione del sorteggio per il Mondiale ... Scrive corriere.it
Trump riceve premio FIFA per pace da Infantino: Grande onore, ora il mondo è un posto più sicuro - (Agenzia Vista) Usa, 05 dicembre 2025 Questo premio è uno dei più grandi onori della mia vita. msn.com scrive
Trump riceve il Fifa Peace Prize: «Tra i più grandi onori della mia vita» - I Mondiali di Calcio 2026 devono ancora iniziare ma è già record per i biglietti venduti, ha annunciato il presidente Usa ai giornalisti arrivando al Kennedy Center insieme al presidente della Fifa In ... Segnala ilsole24ore.com
Mondiali di calcio 2026, prima dei sorteggi Trump riceve il primo premio per la pace della FIFA - Il palco dei sorteggi per la prossima Coppa del Mondo di calcio ha visto un momento politico, che non ha risparmiato imbarazzi. Si legge su msn.com
IL RICONOSCIMENTO - Mondiali 2026, sorteggi, Trump riceve il premio Fifa per la pace da Infantino - Durante la cerimonia dei sorteggi per il Mondiale 2026 a Washington, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ricevuto da Gianni Infantino il premio Fifa per la pace "per le sue azioni eccezion ... Riporta napolimagazine.com