Trump prima lancia il monito all’Europa Rischia di essere cancellata poi riceve il premio per la pace dalla Fifa video

Donald Trump lancia il suo monito all’Europa: se non cambia, rischia la “reale prospettiva di cancellazione della sua civiltà”. Svelando al mondo la nuova National Security Strategy – un documento di 33 pagine all’insegna dell’America First – il presidente delinea le sue priorità e usa parole dure per il Vecchio Continente criticandolo su tutti i fronti: dalle politiche migratorie alla “censura della libertà di parola”, passando per le sue “aspettative irrealistiche” sulla guerra in Ucraina. Risolvere la guerra fra Mosca e Kiev è un “interesse fondamentale” per gli Stati Uniti, si legge nel documento dove però si osserva come la Nato “non può essere considerata un’alleanza in continua espansione”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Trump prima lancia il monito all’Europa (“Rischia di essere cancellata”) poi riceve il premio per la pace dalla Fifa (video)

