Trump premiato con il primo Fifa Peace Prize
È andato al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il primo "Fifa Peace Prize", che annualmente premierà coloro che hanno promosso "azioni eccezionali e straordinarie per la pace e così facendo hanno unito le persone in tutto il mondo". "Questo premio è uno dei più grandi onori della mia vita - le parole di Trump -. Il mondo è un posto più sicuro adesso", ha aggiunto dopo aver elencato i successi della sua diplomazia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Il premio di Infantino a Trump, e l’ennesimo inchino al re di Washington Di @Alecappelli93 linkiesta.it/2025/12/infant… via @Linkiesta Vai su X
La polis ateniese, l’Europa di Napoleone, il mondo di Trump. Su «la Lettura» lo storico Josiah Ober, premio Balzan, Ben Ansell, politologo a Oxford, ed Eduardo Albrecht, docente alla Columbia, riflettono sulla tenuta dei sistemi democratici. Oggi in anteprima - facebook.com Vai su Facebook
