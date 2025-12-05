Trump premiato con il Fifa Peace Prize

Tgcom24.mediaset.it | 5 dic 2025

È andato al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il primo "Fifa Peace Prize", che annualmente premierà coloro che hanno promosso "azioni eccezionali e straordinarie per la pace e così facendo hanno unito le persone in tutto il mondo". "Questo premio è uno dei più grandi onori della mia vita - le parole di Trump -. Il mondo è un posto più sicuro adesso", ha aggiunto dopo aver elencato i successi della sua diplomazia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

trump premiato con il fifa peace prize

© Tgcom24.mediaset.it - Trump premiato con il "Fifa Peace Prize"

