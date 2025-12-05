Trump | L' Europa rischia la cancellazione della sua civiltà

"Se le tendenze attuali continueranno, il continente (europeo) sarà irriconoscibile tra 20 anni o meno" perché c'è il rischio di una "scomparsa della civiltà" in Europa. Lo scrive il presidente Usa, Donald Trump, nella prefazione della "Strategia di difesa nazionale", un documento di 33 pagine in cui invita a "ripristinare la supremazia americana" in America Latina e annuncia un "riassetto" della presenza militare americana nel mondo, "per rispondere alle minacce urgenti sul nostro continente e un allontanamento dai teatri la cui importanza relativa per la sicurezza nazionale americana e diminuita negli ultimi anni o decenni". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trump: "L'Europa rischia la cancellazione della sua civiltà"

