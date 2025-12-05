Trump invoca l’erosione della civiltà europea | per gli Usa il vero nemico è solo l’Ue
A meno di un anno dagli avvertimenti pronunciati dal vicepresidente JD Vance alla 61ª Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, l’Amministrazione Trump torna a scuotere l’Europa, denunciando le “aspettative irrealistiche” dei funzionari europei sulla guerra in Ucraina e parlando apertamente di una “progressiva erosione della civiltà europea”. La nuova Strategia di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, pubblicata oggi dalla Casa Bianca, delinea per il continente un futuro allarmante: l’Europa, si legge, rischia di diventare ‘irriconoscibile entro vent’anni o meno’ se le tendenze attuali non verranno invertite. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
