Trump invoca l’erosione della civiltà europea | per gli Usa il vero nemico è solo l’Ue

A meno di un anno dagli avvertimenti pronunciati dal vicepresidente JD Vance alla 61ª Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, l’Amministrazione  Trump torna a scuotere l’Europa, denunciando le “aspettative irrealistiche” dei funzionari europei sulla guerra in Ucraina e parlando apertamente di una “progressiva erosione della civiltà europea”. La nuova Strategia di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, pubblicata oggi dalla Casa Bianca, delinea per il continente un futuro allarmante: l’Europa, si legge, rischia di diventare ‘irriconoscibile entro vent’anni o meno’ se le tendenze attuali non verranno invertite. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

