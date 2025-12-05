Trump | Europei non abbastanza forti da restare affidabili
Donald Trump, nel documento sulla strategia di difesa nazionale, mette in dubbio l'affidabilita' degli alleati europei. "Non e' affatto evidente che alcuni Paesi europei - scrive il presidente degli Stati Uniti - avranno economie e forze armate abbastanza forti da restare alleati affidabili". "Molte di queste nazioni - aggiunge - stanno raddoppiando la posta sulla loro attuale traiettoria", riferimento al "declino civile" legato a politiche migratorie indiscriminate e "repressione della liberta' d'espressione". "Vogliamo - continua - che l'Europa rimanga europea, che ritrovi la sua fiducia civile e abbandoni il fallimentare focus sulla soffocante regolamentazione". 🔗 Leggi su Iltempo.it
