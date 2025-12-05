Trump | Europa rischia scomparsa civiltà
17.25 Il presidente degli Stati Uniti,Donald Trump,prevede che l'Europa "sarà irriconoscibile tra vent'anni o anche meno" e c'è il rischio di una "scomparsa della civiltà". Lo scrive Trump nel documento di Strategia di difesa nazionale. Poi afferma: "Non è affatto evidente che alcuni Paesi europei avranno econonomie e forze armate abbastanza forti da restare alleati affidabili". E parla di "declino civile" legato a politiche migratorie indiscriminate e "repressione della libertà d'espressione". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
