Trump e Melania accendono l' albero di Natale di Washington – Il video

Open.online | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Usa, 05 dicembre 2025 Il Presidente Usa Donald Trump e la moglie Melania hanno partecipato alla cerimonia di accensione dell'albero di Natale di Washington, con il tradizionale count-down prima dell'illuminazione del gigantesco albero nel parco Ellipse vicino alla Casa Bianca. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

