Trump e i Mondiali 2026 ora Donald ama il soccer | Il calcio è il vero football

(Adnkronos) – Donald Trump tradisce il football e abbraccia il soccer. Il presidente degli Stati Uniti si scopre innamorato del calcio nel sorteggio dei gironi dei Mondiali 2026 che gli Usa organizzeranno tra 6 mesi con Messico e Canada. Nel sorteggio, in scena al Kennedy Center di Washington, Trump si prende il ruolo di protagonista . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altre letture consigliate

Mondiali 2026, l’evento politico di Trump. In mancanza del Nobel, riceverà il Premio Fifa per la pace (L’Equipe) Il sorteggio doveva svolgersi a Las Vegas ma Infantino si è piegato al suo "caro amico" Donald. “È difficile immaginare che la politicizzazione dell'e - facebook.com Vai su Facebook

Alle 11.20 su Nettuno Bologna Uno in diretta con @DaRonz82 con "A Gamba Tesa" per parlare di Trump-Infantino ai sorteggi dei Mondiali e dei ritardi di Milano-Cortina nettunobolognauno.it Questa mattina sono intervenuto anche alla Radio Svizzera: Vai su X

Trump e i Mondiali 2026, ora Donald ama il soccer: "Il calcio è il vero football" - Il presidente degli Stati Uniti si scopre innamorato del calcio nel sorteggio dei gironi dei Mondiali 2026 che gli Usa organizzeranno tra 6 mes ... Segnala adnkronos.com

Trump al sorteggio dei Mondiali: "Il vero football è questo, non quello americano..." - Donald Trump tra i protagonisti del sorteggio dei Mondiali di calcio 2026 a Washington: prima di estrarre la pallina degli Stati Uniti, il presidente Usa ha citato Pelé ("uno dei migliori, l'ho visto ... Si legge su sport.sky.it

çL'arrivo di Donald Trump arriva alla cerimonia dei sorteggi dei Mondiali 2026: al suo fianco Infantino - (LaPresse) Donald Trump è arrivato al Kennedy Center di Washington, sede della cerimonia del sorteggio per i Mondiali di Calcio Fifa 2026. Lo riporta msn.com

Mondiali 2026, Donald Trump arriva alla cerimonia dei sorteggi: al suo fianco Infantino - Donald Trump è arrivato al Kennedy Center di Washington, sede della cerimonia dei sorteggi per i Mondiali di Calcio Fifa 2026. Scrive msn.com

Sorteggio Mondiali 2026, premio per la pace a Trump tra le critiche - Il riconoscimento è stato consegnato dal presidente Fifa Infantino insieme a una medaglia ... Da msn.com

Sorteggio dei Mondiali, Trump riceve il premio Fifa per la pace da Infantino - 'Il calcio sport grandioso e sta arrivando in America, nessuno pensava fosse possibile. Si legge su ansa.it