Trump critica e molla l’Europa | per il tycoon dovrà prendere in mano la Nato e difendersi da sola

Lanotiziagiornale.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La civiltà europea è a rischio “cancellazione” a causa di decenni di declino economico, censura politica e immigrazione; gli Stati Uniti non saranno più la potenza chiamata a garantire l’ordine globale; l’Europa dovrà prendere in mano la Nato e pensare in prima persona alla propria sicurezza. Sono alcuni dei passaggi centrali di quello che lui stesso ha battezzato il “Corollario Trump” alla Dottrina Monroe, ovvero il documento sulla Strategia per la Sicurezza Nazionale, pubblicato ieri dal presidente statunitense, Donald Trump. Un’Europa irriconoscibile tra 20 anni. Nelle 29 pagine Trump muove un pesantissimo attacco all’Europa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

