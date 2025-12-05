Trump critica e molla l’Europa | per il tycoon dovrà prendere in mano la Nato e difendersi da sola

In un audace cambio di rotta, Donald Trump ha criticato l’Europa e suggerito che la Nato deve assumersi la responsabilità della propria difesa. Secondo il tycoon, la civiltà europea è a rischio di “cancellazione” a causa di fattori economici, politici e migratori. Gli Stati Uniti non saranno più i garanti dell’ordine globale, lasciando all’Europa il compito di proteggersi autonomamente.

La civiltà europea è a rischio “cancellazione” a causa di decenni di declino economico, censura politica e immigrazione; gli Stati Uniti non saranno più la potenza chiamata a garantire l’ordine globale; l’Europa dovrà prendere in mano la Nato e pensare in prima persona alla propria sicurezza. Sono alcuni dei passaggi centrali di quello che lui stesso ha battezzato il “Corollario Trump” alla Dottrina Monroe, ovvero il documento sulla Strategia per la Sicurezza Nazionale, pubblicato ieri dal presidente statunitense, Donald Trump. Un’Europa irriconoscibile tra 20 anni. Nelle 29 pagine Trump muove un pesantissimo attacco all’Europa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Trump critica e molla l’Europa: per il tycoon dovrà prendere in mano la Nato e difendersi da sola

Altre letture consigliate

"LA VIA ITALIANA...A TRUMP"!?! "Trump critica l’Europa? … Quelle critiche che ha fatto in maniera colorita le facevamo noi molto prima di lui. Per questo stiamo lavorando per cambiare l’Europa, aggiustarla...". (Arianna Melonia Il Messaggero) #blob ore 20 R Vai su X

LaPresse. . Trump critica Zelensky sulla proposta di pace per l’Ucraina. Parlando a Washington, il presidente Usa ha detto di essere “deluso” perché il leader ucraino “non ha ancora letto il piano americano”. Secondo Trump, “il popolo ucraino apprezza la pro - facebook.com Vai su Facebook