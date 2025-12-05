Trump crede nella pace ma da Putin e Zelensky arriva un’altra frenata | Negoziati lunghi servirà ancora tempo
Seppur a rilento e tra non poche difficoltà, proseguono i tentativi degli Stati Uniti di arrivare a una soluzione diplomatica che, per quanto dolorosa, possa porre fine al conflitto che da oltre tre anni vede contrapposte la Russia di Vladimir Putin e l’Ucraina di Volodymyr Zelensky. Che si tratti di una situazione complessa non è un mistero all’interno dell’amministrazione americana, con il vicepresidente statunitense James David Vance che, in un’intervista rilasciata all’emittente Nbc News, ha spiegato come il mancato raggiungimento di un accordo tra Mosca e Kiev “sia una fonte di costante frustrazione per la Casa Bianca”, dove tutti “pensavano davvero che sarebbe stata la guerra più facile da risolvere”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
