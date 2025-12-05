Trump crede nella pace ma da Putin e Zelensky arriva un’altra frenata | Negoziati lunghi servirà ancora tempo

Nonostante l’ottimismo di Trump sulla possibilità di pace, le recenti dichiarazioni di Putin e Zelensky indicano che i negoziati continueranno a richiedere tempo e sforzi considerevoli. I tentativi diplomatici degli Stati Uniti proseguono con determinazione, seppur tra ostacoli e difficoltà, nel tentativo di porre fine al conflitto che da oltre tre anni insanguina Russia e Ucraina.

Seppur a rilento e tra non poche difficoltà, proseguono i tentativi degli Stati Uniti di arrivare a una soluzione diplomatica che, per quanto dolorosa, possa porre fine al conflitto che da oltre tre anni vede contrapposte la Russia di Vladimir Putin e l’Ucraina di Volodymyr Zelensky. Che si tratti di una situazione complessa non è un mistero all’interno dell’amministrazione americana, con il vicepresidente statunitense James David Vance che, in un’intervista rilasciata all’emittente Nbc News, ha spiegato come il mancato raggiungimento di un accordo tra Mosca e Kiev “sia una fonte di costante frustrazione per la Casa Bianca”, dove tutti “pensavano davvero che sarebbe stata la guerra più facile da risolvere”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Trump crede nella pace ma da Putin e Zelensky arriva un’altra frenata: “Negoziati lunghi, servirà ancora tempo”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Trump crede nella pace ma da Putin e Zelensky arriva un'altra frenata: "Negoziati lunghi, servirà ancora tempo" - facebook.com Vai su Facebook

Su #LaRagione di oggi, mercoledì #3dicembre: Mosca abile nella guerra ibrida e nel disinformare; #Trump crede di risolvere la guerra in #Ucraina con gli accordi economici; #Italia, ricoverarsi al sud costa di più; #spettacoli, intervista al maestro Tinto Brass. #l Vai su X

Trump crede nella pace ma da Putin e Zelensky arriva un'altra frenata: "Negoziati lunghi, servirà ancora tempo" - Trump crede nella pace ma da Putin e Zelensky arriva un'altra frenata: "Negoziati lunghi, servirà ancora tempo" ... Come scrive lanotiziagiornale.it