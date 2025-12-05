Truffatori vestiti da carabinieri raggirano un’anziana sola Spariti da casa i gioielli in oro

Nel cuore del pomeriggio, una truffa subdola e spietata ha colpito una delle persone più fragili della comunità. Una donna anziana, che vive sola al piano terra di una palazzina ad Amino, proprio di fronte all’asilo comunale, è finita nel mirino di due impostori travestiti da carabinieri. Un piano studiato, eseguito con inquietante freddezza, consumato in pochi minuti intorno alle 16.30 di mercoledì. La scena, purtroppo, ricorda quelle già viste troppe volte nel Varesotto: gli anziani diventano bersaglio di truffatori senza scrupoli che non esitano a sfruttare paura, fiducia e buonafede pur di ottenere un bottino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Truffatori vestiti da carabinieri raggirano un’anziana sola. Spariti da casa i gioielli in oro

