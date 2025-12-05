Truffa su un sito di viaggi posso riavere i miei soldi?

Prenotare un viaggio online è comodo, scegli la destinazione, confronti due o tre offerte, paghi con carta e aspetti la conferma. Il problema nasce quando quella conferma non arriva, l'agenzia di viaggi risulta inesistente, la casa vacanze è un indirizzo fantasma o il tour operator sparisce a pochi giorni dalla partenza. È lo schema tipico delle truffe legate ai viaggi online, sempre più diffuse nei periodi di alta stagione. Non è un disservizio, ma a un inganno costruito per farti pagare un viaggio che non esiste. Il punto è capire quando hai davvero diritto al rimborso, anche senza querela, e quali segnali permettono di riconoscere in anticipo un sito di viaggi poco affidabile.

