Truffa del finto carabiniere a Parma 23enne arrestato dopo essere entrato in casa di un' anziana di 88 anni

Un giovane di 23 anni è stato arrestato a Parma per tentata truffa aggravata ai danni di un'anziana, grazie alla segnalazione della figlia.

