Truffa del finto carabiniere a Parma 23enne arrestato dopo essere entrato in casa di un' anziana di 88 anni

Notizie.virgilio.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 23 anni è stato arrestato a Parma per tentata truffa aggravata ai danni di un’anziana, grazie alla segnalazione della figlia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

© Notizie.virgilio.it - Truffa del finto carabiniere a Parma, 23enne arrestato dopo essere entrato in casa di un'anziana di 88 anni

