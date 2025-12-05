Truffa alle assicurazioni con incidenti mai avvenuti o auto con danni gonfiati | nei guai otto persone

A fine novembre, i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Venaria Reale, al termine di un’attività d’indagine, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Ivrea, nei confronti di “un’associazione a delinquere finalizzata. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

