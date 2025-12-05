Trovato con uno spinello in negozio | in casa aveva altre dosi di hashish e marijuana

Portava l'hashish in negozio, ma è stato scoperto. In casa aveva altri 50 grammi di stupefacente. Sul territorio di Sezze i carabinieri hanno denunciato un ragazzo di 20 anni, titolare di un esercizio commerciale.I militari hanno effettuato un controllo all'interno dell'attività commerciale e. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

